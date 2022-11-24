Футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после победы над Германией на ЧМ-2022

Футболисты сборной Японии во время чемпионата мира по футболу сумели отличиться не только успехами на поле, но и за его пределами. Сразу после победного матча с командой Германии игроки решили прибраться в раздевалке и оставили оригами для организаторов турнира. Об этом в соцсетях рассказала Международная федерация футбола (FIFA).

Примечательно, что порядок навели не только футболисты, но и болельщики сборной Японии, которые сразу после окончания встречи вооружились мусорными пакетами и убрали все пластиковые бутылки и другой мусор, который был оставлен на трибунах во время матча.

"После исторической победы над Германией на чемпионате мира японские болельщики убрали за собой мусор на стадионе, в то время как сборная Японии вот так покинула свою раздевалку на международном стадионе "Халифа". Безупречно!" — говорится в сообщении ФИФА в "Твиттере".





