Футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после победы над Германией на ЧМ-2022
Twitter/FIFA
Футболисты сборной Японии во время чемпионата мира по футболу сумели отличиться не только успехами на поле, но и за его пределами. Сразу после победного матча с командой Германии игроки решили прибраться в раздевалке и оставили оригами для организаторов турнира. Об этом в соцсетях рассказала Международная федерация футбола (FIFA).
Примечательно, что порядок навели не только футболисты, но и болельщики сборной Японии, которые сразу после окончания встречи вооружились мусорными пакетами и убрали все пластиковые бутылки и другой мусор, который был оставлен на трибунах во время матча.
"После исторической победы над Германией на чемпионате мира японские болельщики убрали за собой мусор на стадионе, в то время как сборная Японии вот так покинула свою раздевалку на международном стадионе "Халифа". Безупречно!" — говорится в сообщении ФИФА в "Твиттере".
Ранее Лайф рассказывал, что сборная Японии преподнесла сенсацию на чемпионате мира по футболу в Катаре, обыграв в первом туре соперников из Германии со счётом 2:1.