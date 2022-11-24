Срочно к врачу: Названы симптомы возникновения опасного для жизни тромба

Лёгочная эмболия — опасное для жизни состояние, которое сопровождается одышкой и может случиться в результате закупорки тромбом одной из артерий в лёгких. Какие ещё симптомы помогут сориентироваться, чтобы вовремя пройти обследование, рассказали изданию "Медик Форум" эксперты клиники Mayo Clinic.

Тромбы — нерастворённые гелеобразные сгустки крови — обычно образуются в венах и артериях, но, отрываясь от места крепления, способны перемещаться в другие части тела. Особую опасность при этом таят крупные тромбы, способные закупоривать собой сосуды, что может грозить как лёгочной эмболией, так и сердечным приступом или инсультом.

Специалисты уточняют, что симптомы лёгочной эмболии могут различаться в зависимости от степени поражения лёгких, размера тромба и наличия хронических заболеваний. При этом одышка может возникать внезапно, а при физической нагрузке она лишь усиливается.

Среди других предупреждающих признаков лёгочной эмболии — боль в груди (похожая на сердечный приступ), кашель (может сопровождаться кровянистой мокротой), нарушение сердцебиения, спутанное сознание, головокружение, чрезмерное потоотделение, жар, боль или отёк в ноге (обычно в голени), а также бледная кожа.

"Если у вас внезапно возникли одышка и боль в груди вместе с общим недомоганием, отёком и болезненностью в ноге, обратитесь за немедленной медицинской помощью", — советуют врачи.

Медики также предупредили, что лёгочная эмболия характерна не только для пожилых, но и для молодых людей.