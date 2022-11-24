Учёный спрогнозировал бум беспилотных грузоперевозок в ближайшем будущем

Самой перспективной сферой применения беспилотных летательных аппаратов в ближайшем будущем могут стать грузоперевозки, считает доцент кафедры биокибернетических систем и технологий РТУ МИРЭА, доктор технических наук Алексей Романов. При этом он выразил мнение, что говорить о внедрении таких технологий в сферу пассажирского транспорта пока преждевременно.

В последние годы беспилотные летательные аппараты, или дроны, бьют рекорды по темпам внедрения в различные сферы жизни. Из года в год БПЛА планомерно захватывают ниши большой авиации: где-то практически вытесняя её, как в аэрофотосъёмке, где-то активно отбирая позиции, например в сельском хозяйстве, где аппараты распыляют удобрения, составляют карты почв и культур и отслеживают состояние посевов.

"В грузоперевозках сейчас дроны с трудом конкурируют с авиацией, но это только пока. Со временем, я уверен, грузоперевозки — как наземные, так и воздушные — станут беспилотными. У них для этого есть всё: плановость организации, высокая конкурентоспособность и борьба за эффективность, возможность использовать аппарат 100% времени и днём и ночью. Человек здесь — явно слабое звено", — рассказал собеседник Лайфа.

А вот разговоры о пассажирской беспилотной авиации — аэротакси или полностью беспилотных трансатлантических полётах — представитель РТУ МИРЭА оценивает скептически. По его словам, слишком высока цена любой аварии. Хоть пассажирская авиация "беспилотна" настолько, насколько это позволяют требования безопасности, всё равно самолёт ведут диспетчеры, проверяют механики, а в кабине сидят два пилота, напомнил эксперт.

"Да, с каждым годом часть "человеческих" функций забирают машины. Но замещение человека в сфере пассажирских перевозок будет происходить крайне медленно, ведь буквально одна ошибка в программном обеспечении может привести к гибели сотен людей", — указал Романов.

В пример он привёл две катастрофы 2018 года с самолётами Boeing 737 Max в Эфиопии и Джакарте. Они произошли из-за отказа системы, которая должна была по изначальному замыслу как раз ассистировать пилоту. По мнению Романова, только сейчас происходит переосмысление беспилотных летательных аппаратов не как высокотехнологичных "игрушек", а как серьёзной техники, способной решать целый комплекс нетривиальных задач.

"Этот переход в первую очередь происходит в умах людей, которые её разрабатывают и используют. Когда начался последний бум БПЛА, они были ненадёжные, но очень дешёвые. Потом задачи усложнялись, росли и требования к аппаратам, и их цена", — резюмировал Романов.

Сейчас только — самое начало пути поиска баланса. Можно сказать, что в беспилотной авиации мы находимся на этапе, на котором большая авиация находилась в начале XX века, отметил эксперт. В это время есть множество возможностей, которые кажутся безграничными, рождается много интересных идей, путей развития и сфер применения на пользу общества и экономики.