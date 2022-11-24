ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток"

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток", по которому топливо идёт в Турцию и Европу. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, диверсию готовили россияне, у них изъяли взрывчатку и инструкции по сборке и установке СВУ.

"Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта. Изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины", — говорится в сообщении ФСБ.

Также у подозреваемых нашли инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также координаты места подрыва в Волгоградской области.