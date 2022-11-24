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24 ноября, 08:54

ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток"

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток", по которому топливо идёт в Турцию и Европу. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, диверсию готовили россияне, у них изъяли взрывчатку и инструкции по сборке и установке СВУ.

"Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта. Изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины", — говорится в сообщении ФСБ.

Также у подозреваемых нашли инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также координаты места подрыва в Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Организация террористического сообщества и участие в нём", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Опубликовано видео со взорванной трубой "Северного потока"

Опубликовано видео со взорванной трубой "Северного потока"

А в конце сентября диверсия была совершена на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Там нашли утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в этом теракте. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александра Вишнякова

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