ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток"
Федеральная служба безопасности РФ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на газопроводе "Южный поток", по которому топливо идёт в Турцию и Европу. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, диверсию готовили россияне, у них изъяли взрывчатку и инструкции по сборке и установке СВУ.
"Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта. Изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины", — говорится в сообщении ФСБ.
Также у подозреваемых нашли инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также координаты места подрыва в Волгоградской области.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Организация террористического сообщества и участие в нём", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
А в конце сентября диверсия была совершена на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Там нашли утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в этом теракте. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов