Врач рассказал, как лишний вес, курение и неправильное положение подушки влияют на храп
Врач Габуев предупредил об опасности храпа и объяснил, почему лечить его необходимо
Различают несколько причин возникновения храпа, в зависимости от них методики лечения будут отличаться. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-гастроэнтеролог сервиса по управлению здоровьем Budu Азамат Габуев.
Помочь может снижение массы тела, отказ от курения, применение противовоспалительных спреев, использование носовых расширителей и специальных стоматологических приспособлений и даже оперативное лечение. Иногда состояние пациента улучшается за счёт позиционной терапии — смены позы для сна, подушки или матраса. Однако уточнить диагноз и назначить лечение должен только врач-оториноларинголог.
"В ряде ситуаций от храпа не удаётся избавиться, даже если причина найдена. В такой ситуации используют приборы для респираторной поддержки во время сна: пациенты спят в специальной маске, которая подключена к аппарату. Он помогает человеку дышать в физиологическом ритме на протяжении сна. Подобрать и настроить такой аппарат может врач-оториноларинголог или сомнолог", — рассказал собеседник Лайфа.
Ранее отоневрологи предупредили, что храп с остановкой дыхания является одной из главных причин смерти человека во сне. Кроме того, храпящие люди зачастую не высыпаются и днём их клонит в сон. Между тем лор-врачи перечислили опасные причины детского храпа. По словам специалистов, у ребёнка во сне могут случаться остановки дыхания, что приводит к развитию синдрома обструктивного апноэ.
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