Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды принят в третьем чтении

Депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли в третьем чтении закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Документ вводит наказание за ЛГБТ-пропаганду и оправдание нетрадиционных связей как в СМИ и Интернете, так и в литературе и кино. Новый закон также расширяет требования к рекламе, которая не должна будет содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные предпочтения.

Как ранее сообщал Лайф, за нарушение запрета на ЛГБТ-пропаганду предлагают ввести штраф до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч — для должностных лиц, а для юрлиц помимо штрафа может быть вынесено решение о приостановлении деятельности на срок до 90 суток. Нарушение запрета на пропаганду педофилии для граждан предлагают наказывать штрафом на сумму до 800 тысяч рублей, для должностных лиц — до двух миллионов, для юрлиц — до десяти миллионов рублей (или приостанавливать их деятельность на 90 дней). За распространение информации, способной вызвать у детей и подростков желание сменить пол, штраф составит до 200 тысяч для граждан, до 400 тысяч — для должностных лиц, до четырёх миллионов (или приостановление деятельности) — для юрлиц.