Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск

Напомним, в конце сентября журналиста вызвали в правоохранительные органы для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете, но уже в начале октября он уехал из РФ в Дубай. 3 ноября Андрей Караулов сообщал, что в его доме проходит обыск. Адвокат разъяснил, что журналист проходит по делу о клевете в качестве свидетеля.