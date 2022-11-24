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24 ноября, 08:30
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Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск

Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск, об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

Указано, что Караулов разыскивается по статье УК РФ.

Журналисту Караулову ограничили выезд за границу из-за неуплаты судебного штрафа

Журналисту Караулову ограничили выезд за границу из-за неуплаты судебного штрафа

Напомним, в конце сентября журналиста вызвали в правоохранительные органы для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете, но уже в начале октября он уехал из РФ в Дубай. 3 ноября Андрей Караулов сообщал, что в его доме проходит обыск. Адвокат разъяснил, что журналист проходит по делу о клевете в качестве свидетеля.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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