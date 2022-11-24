Захарова назвала средний палец позорным символом идущего на дно Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила выходку постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, который продемонстрировал неприличный жест, заявив о "невыносимости" слушать российского коллегу. Захарова подчеркнула, что средний палец, показанный Кислицей, стал уже позорным символом Киева.

"Всё, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом", — написала дипломат в телеграм-канале.