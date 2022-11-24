В постпредстве России высмеяли главу миссии Украины в ООН Кислицу за непристойный жест

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в очередной раз оскорбил российскую сторону, однако ответ от Москвы не заставил себя долго ждать. Кроме того, поведение украинского политика осудили некоторые зарубежные дипломаты.

Поводом для обсуждения стал пост Кислицы по итогам прошедшего в среду заседания Совбеза по теме Украины, опубликованный в "Твиттере". В нём дипломат указал, что выслушивать представителя РФ является "одной из самых ужасных его обязанностей". Эмоциональную запись он сопроводил собственным снимком в майке с оскорбительными высказываниями в адрес России. Также на снимке он продемонстрировал неприличный жест рукой.

"Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!" — прокомментировал его запись первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

Ряд других неназванных дипломатов заявили, что считают эту выходку неприемлемой для человека, занимающего такую должность. Один из них подчеркнул, что жест Кислицы — "за гранью всего". На ситуацию отреагировал и постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

"Ну как это можно считать приемлемым? Какой он, к чёрту, дипломат? Главная задача дипломата — уметь разговаривать с противниками и даже врагами. И уметь вести себя цивилизованно в любой ситуации. Для разговоров с друзьями дипломаты не очень-то и нужны", — возмутился он в разговоре с РИА "Новости".