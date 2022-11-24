Глава Минцифры Чувашии Майнина ушла в отставку после странного видео сына
Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина подала в отставку после скандала, который разразился из-за странного видео с её сыном. Об увольнении чиновницы сообщил глава республики Олег Николаев.
"Разделяю и принимаю решение о добровольной отставке Кристины Андреевны Майниной с должности главы Минцифры Чувашии... Принимая данное решение, Кристина Андреевна руководствовалась целями сохранения репутации команды Правительства Чувашии и, самое главное, желанием уделить больше внимания сыну и семье", — написал он в телеграм-канале.
Николаев поблагодарил Майнину, подчеркнув, что за время её работы Чувашия сделала "существенный рывок в области внедрения цифровой трансформации и достижения цифровой зрелости".
Напомним, ранее в Сети появилось видео с сыном Кристины Майниной: в ролике 17-летний подросток ел сырое мясо. После этого появилась информация, что парень якобы угрожал расправиться с одноклассниками. Министр объяснила, что мальчик снял странный ролик, чтобы привлечь к себе внимание, никаких преступлений он не планировал. Тем не менее к юноше пришли с обыском полицейские. Однако ничего подозрительного они не нашли — только кружку со свастикой. Сейчас семья Майниной взаимодействует с правоохранительными органами, а психологи ведут разъяснительную работу.