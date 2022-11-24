Глава Минцифры Чувашии Майнина ушла в отставку после странного видео сына

Напомним, ранее в Сети появилось видео с сыном Кристины Майниной: в ролике 17-летний подросток ел сырое мясо. После этого появилась информация, что парень якобы угрожал расправиться с одноклассниками. Министр объяснила, что мальчик снял странный ролик, чтобы привлечь к себе внимание, никаких преступлений он не планировал. Тем не менее к юноше пришли с обыском полицейские. Однако ничего подозрительного они не нашли — только кружку со свастикой. Сейчас семья Майниной взаимодействует с правоохранительными органами, а психологи ведут разъяснительную работу.