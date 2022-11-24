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24 ноября, 08:22

МВД: Более 80 тысяч жителей новых регионов РФ получили российские паспорта

Обладателями российских паспортов стали более 80 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей после вхождения данных регионов в состав РФ. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"После вхождения уже указанных четырёх субъектов в состав Российской Федерации в соответствии с законодательством паспорта гражданина РФ получили более 80 тысяч человек", — сказала Казакова на брифинге.

Жилищные сертификаты херсонцам без российских паспортов будут выдавать в Крыму

Жилищные сертификаты херсонцам без российских паспортов будут выдавать в Крыму

Ранее Лайф писал, что переселенцы из Херсона получили российские паспорта в Ставрополе. Новые российские граждане произнесли торжественную клятву соблюдать Конституцию и законодательство и глубоко поблагодарили Родину за тёплый приём.

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Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Ирина Фальке

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