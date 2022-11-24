СК изучит данные о массовых казнях мирных жителей в Херсоне

Следственный комитет РФ проверит информацию о массовых зачистках ВСУ на территориях Херсона и Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении Вооружёнными силами Украины массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области", — говорится в сообщении.