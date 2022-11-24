Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 08:19

СК изучит данные о массовых казнях мирных жителей в Херсоне

СК проверит информацию о массовых зачистках и казни жителей Херсона и Харьковской области

Следственный комитет РФ проверит информацию о массовых зачистках ВСУ на территориях Херсона и Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении Вооружёнными силами Украины массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в соцсетях появилась информация о казни мирных жителей села Малая Рогань Харьковской области и убийствах родителей, которые эвакуировали детей-студентов из Херсона в Крым. Кроме того, ВСУ задерживают людей за получение гуманитарной помощи из России, работу на предприятиях РФ и получение российских документов.

Тренированные американцами: Что известно о львовских десантниках, расстрелявших российских солдат в Макеевке

Тренированные американцами: Что известно о львовских десантниках, расстрелявших российских солдат в Макеевке

Ранее Лайф рассказывал об опубликованном в Сети видео, на котором группа украинских бойцов расстреливает российских военнопленных. На кадрах солдаты РФ выходят к противнику с поднятыми руками, затем видео прерывается звуками стрельбы. Речь может идти о 12–13 военнослужащих. В российском Минобороны заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент, а Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров