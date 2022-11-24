СК изучит данные о массовых казнях мирных жителей в Херсоне
СК проверит информацию о массовых зачистках и казни жителей Херсона и Харьковской области
Следственный комитет РФ проверит информацию о массовых зачистках ВСУ на территориях Херсона и Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Следователи Следственного комитета России в рамках расследования уголовных дел проверят информацию о проведении Вооружёнными силами Украины массовых зачисток с последующей казнью мирного населения на территориях Херсона и Харьковской области", — говорится в сообщении.
По данным следствия, в соцсетях появилась информация о казни мирных жителей села Малая Рогань Харьковской области и убийствах родителей, которые эвакуировали детей-студентов из Херсона в Крым. Кроме того, ВСУ задерживают людей за получение гуманитарной помощи из России, работу на предприятиях РФ и получение российских документов.
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Ранее Лайф рассказывал об опубликованном в Сети видео, на котором группа украинских бойцов расстреливает российских военнопленных. На кадрах солдаты РФ выходят к противнику с поднятыми руками, затем видео прерывается звуками стрельбы. Речь может идти о 12–13 военнослужащих. В российском Минобороны заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент, а Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных.
ТАСС / Александр Щербак