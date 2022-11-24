Госдума утвердила федеральный бюджет на 2023–2025 годы

Депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Парламентарии признали документ самым сложным за последние годы. Поскольку развитие мировой экономики сегодня практически невозможно спрогнозировать, задачей при подготовке бюджета было предусмотреть его гибкость и надёжность.

Доходы бюджета России на 2023 год предусматриваются в размере 26,13 трлн рублей (17,4 % ВВП), расходы — 29,056 трлн (19,4 % ВВП). В 2024 году доходы бюджета по плану должны увеличиться до 27,24 трлн рублей, в 2025 году — до 27,98 трлн, а расходы — до 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей соответственно. В течение всего трёхлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году он составит 2% ВВП, в 2024 году уменьшится до 1,4 % ВВП, а в 2025-м — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.