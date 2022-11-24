Двое уральцев расчленили собутыльника лобзиком и смыли его части в канализацию

В Свердловской области двое 26-летних мужчин предстанут перед судом за зверское убийство и расчленение знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, всё произошло в ночь с 6 на 7 декабря прошлого года. Обвиняемые вместе с двумя товарищами отдыхали на квартире жертвы в городе Камышлове. Как выяснилось, преступники испытывали неприязнь к хозяину жилья и поэтому решили с ним расправиться. Мужчины пригласили ни о чём не подозревающих друзей в ванную комнату, где собирались совершить убийство.

Чтобы присутствующий в квартире мужчина не помог хозяину избежать страшной участи, один из злоумышленников пригрозил ему убийством и нанёс два удара ножом — в живот и область кистей рук. После этого преступники осуществили задуманное: в ванной комнате они напали на хозяина жилья и нанесли ему не менее 27 ударов ножом. От полученных травм он скончался на месте.

"С целью сокрытия убийства обвиняемые 7 декабря 2021 года при помощи ножей и электрического лобзика расчленили его труп. Голову потерпевшего они оставили в холодильнике, часть внутренних органов от трупа смыли в канализацию, уничтожив их бо́льшую часть, а часть выбросили в мусорные баки, установленные рядом с домом потерпевшего", — сообщили в прокуратуре.