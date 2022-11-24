Назван "тихий" симптом рака яичников, который можно заметить во время еды

Явные симптомы рака яичников, как правило, проявляются на поздней стадии. Однако существуют некие признаки онкологии, которые можно заметить намного раньше. Об этом в беседе с The Sun рассказала врач Стефани Оои.

По словам доктора, выявление рака на ранней стадии может привести к улучшению состояния здоровья и даже полному выздоровлению, поэтому важно знать основные признаки этого "тихого убийцы". Одним из таких симптомов является потеря аппетита или же постоянное чувство сытости. Также весьма неблагоприятным сигналом является потеря веса.

"Боль в спине или животе или боль во время секса также может быть ранним признаком [рака яичников]. Некоторые женщины чувствуют себя более "вздутыми", чем обычно", — пояснила Оои.

Вместе с тем медик успокоила: не в каждом случае наличие одного из этих симптомов говорит об онкологии. Но если вас что-то беспокоит, то лучше всего обратиться к специалисту.