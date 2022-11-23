Сборная Германии начала чемпионат мира с поражения от Японии

Сборная Германии проиграла команде Японии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча проходила в Дохе и завершилась со счётом 1:2.

В первом тайме с пенальти первый мяч забил полузащитник немцев Илкай Гюндоган. Однако, как и в матче Аргентины с Саудовской Аравией, во втором тайме забивал лишь соперник. Сначала Рицу Доан на 75-й минуте уравнял шансы, а на 83-й Такума Асано вывел свою команду в лидеры.

Также в группе Е играют команды Испании и Коста-Рики, матч они начнут в 19:00 мск. В следующем туре Германия 27 ноября встретится с Испанией, а Япония сыграет с Коста-Рикой.