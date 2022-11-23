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23 ноября, 15:02

Сборная Германии начала чемпионат мира с поражения от Японии

<p>Футболисты Японии празднуют гол в ворота Германии. Обложка © <a href="https://www.fifa.com/fifaplus/en/tournaments/mens/worldcup/qatar2022/live-blog" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FIFA</a></p>

Футболисты Японии празднуют гол в ворота Германии. Обложка © FIFA

Сборная Германии проиграла команде Японии в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча проходила в Дохе и завершилась со счётом 1:2.

В первом тайме с пенальти первый мяч забил полузащитник немцев Илкай Гюндоган. Однако, как и в матче Аргентины с Саудовской Аравией, во втором тайме забивал лишь соперник. Сначала Рицу Доан на 75-й минуте уравнял шансы, а на 83-й Такума Асано вывел свою команду в лидеры.

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Также в группе Е играют команды Испании и Коста-Рики, матч они начнут в 19:00 мск. В следующем туре Германия 27 ноября встретится с Испанией, а Япония сыграет с Коста-Рикой.

Ранее Лайф рассказывал, что сборная Хорватии сыграла вничью с командой Марокко. Сборные так и не смогли распечатать ворота друг друга, завершив встречу со счётом 0:0.

Артур Лапсаков

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