Третьеклашкам из севастопольской школы прививали терпимость раскрасками с флагом ЛГБТ
В севастопольской школе третьеклашкам в честь Дня терпимости поручили раскрасить флаг ЛГБТ
Задание для учеников севастопольской школы № 41. Фото © "Mash на волне"
В севастопольской школе № 41 ученикам третьего класса на уроке в честь Дня толерантности предложили раскрасить флаг ЛГБТ. Как пишет "Mash на волне", родители от "творческого" задания не в восторге.
Урок в честь Международного дня толерантности, или Дня терпимости, который отмечается 16 ноября, в учебном заведении устроили на прошлой неделе. Занятие для третьеклашек проводили под вполне воодушевляющим девизом "Мы разные, но мы вместе". Тему толерантности рассматривали с разных ракурсов: показали мультфильм про гадкого утёнка, разобрались в терминах.
Но под конец всё приняло необычный оборот: ученикам раздали раскраски с флагом ЛГБТ. Возмущённые родители обратились с жалобой в департамент образования. Руководство школы уверяет, что учительница скачала презентацию в Интернете и ни с кем её не утвердила. С ней уже провели беседу.
А в Екатеринбурге последний звонок в лицее закончился ЛГБТ-танцем полураздетых учеников, после чего в свердловском Минобразования призвали уволить директора образовательного учреждения. При этом губернатор Куйвашев заявил, что не допустит этого. Заступились за директора лицея также родители учеников и выпускники. А завуча учебного заведения всё-таки уволили после резонансного танца.