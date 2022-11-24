Третьеклашкам из севастопольской школы прививали терпимость раскрасками с флагом ЛГБТ

В севастопольской школе № 41 ученикам третьего класса на уроке в честь Дня толерантности предложили раскрасить флаг ЛГБТ. Как пишет "Mash на волне", родители от "творческого" задания не в восторге.

Урок в честь Международного дня толерантности, или Дня терпимости, который отмечается 16 ноября, в учебном заведении устроили на прошлой неделе. Занятие для третьеклашек проводили под вполне воодушевляющим девизом "Мы разные, но мы вместе". Тему толерантности рассматривали с разных ракурсов: показали мультфильм про гадкого утёнка, разобрались в терминах.