"Братья навек!": Болельщики сборной Сербии спели кричалку о дружбе с Россией на ЧМ-2022
Сербские фанаты скандировали перед матчем на ЧМ-2022 "Сербия и Россия — братья навек!"
Фанаты сборной Сербии по футболу скандировали кричалку "Сербия и Россия — братья навек!" перед стартовым матчем национальной команды на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сербские фанаты скандируют перед матчем на ЧМ-2022 в Катаре "Сербия и Россия — братья навек!". Видео © Telegram / Mash
Кроме того, болельщики громко кричали: "Россия". Отметим, что сборная Сербии совсем скоро выйдет на поле против Бразилии в первом матче группового этапа ЧМ-2022.
Ранее Лайф рассказывал, что в первом матче сегодняшнего дня сборная Швейцарии обыграла Камерун со счётом 1:0. Автором единственного гола стал уроженец Камеруна Брель Эмболо. По ходу второго тайма на поле вышел Гаэль Ондуа, который надел на матчи бутсы с флагами родных для себя стран — Камеруна и России.