Лобода объявлена персоной нон грата в Литве

Власти Литвы включили украинскую певицу Светлану Лободу в список нежелательных в стране лиц. Об этом сообщила пресс-секретарь главы МИД республики Паулина Левицкайте.

"После консультации с нашими украинскими партнёрами мы добавляем певицу в список персон нон грата", — заявила она в беседе с журналистами.

Вопрос со статусом Лободы в Литве возник после репортажа национального радио LRT, в котором рассказывалось о предстоящих гастролях певицы в нескольких городах страны. Известная исполнительница является гражданкой Украины, сейчас проживает в Латвии, поэтому, в отличие от российских артистов, на неё не распространяются автоматические запреты на въезд в республику.

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сообщил, что позиция Лободы по отношению к действиям России на Украине непонятна. По его словам, в Латвии организаторы некоторых мероприятий сами отменили выступления Лободы. Министр призвал представителей шоу-бизнеса в Литве последовать примеру своих коллег из соседней страны.