Токсиколог назвал лучшие и худшие закуски к алкоголю

Выбор правильной закуски, равно как и подбор хорошего алкоголя, может стать ключом к хорошему застолью. О том, на какой набор еды стоит обратить внимание, а чего нужно избегать при употреблении крепких напитков, "Газете.ru" рассказал врач-токсиколог и кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

По словам медика, смешивание алкоголя может привести к жутким головным болям и интоксикации, а вот неправильно выбранная закуска даже довести до инфаркта. Поэтому сопровождению крепких напитков нужно уделять пристальное внимание.

"Все копчёные колбасы, жареные мясо и рыба совместно с алкоголем наносят серьёзный вред организму. Жирная пища напрягает поджелудочную, желудок и главное — печень, которая уже "занята" тем, что разрушает алкоголь", — заявил Кутушов.

Не стоит есть и сладкое — пирожные и торты, а также консервированные арбузы, дыни, виноград. К примеру, арбуз может плохо сочетаться с другими продуктами, а также вызвать обезвоживание организма. А вот крайне удачной закуской врач-токсиколог назвал различные соленья.

"Дополнительно солёные продукты будут способствовать увеличению приёма жидкости в организм или задержке воды, которая в момент употребления алкоголя необходима организму", — отметил Кутушов.

В качестве идеального варианта он назвал сало или же сливочное масло, жирные и насыщенные кислоты которых способствуют более медленному процессу опьянения.