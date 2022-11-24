Сегодня прошёл очередной обмен военнопленными с украинской стороной, в ходе которого были освобождены 50 российских военных. Минобороны РФ поделилось видео, на котором вернувшиеся домой бойцы рассказали о пережитом. По их словам, солдаты ВСУ заставляли узников петь украинские песни и держали на холоде, а избиения были обычным делом.

Освобождённые российские военные рассказали, что пережили в плену. Видео © Telegram / Минобороны России

"Спасибо большое всем, кто работал над тем, чтобы нас освободили. Огромная благодарность, у меня слов нет никаких. Всё, что было, постараюсь забыть максимально. Было несладко... На улице, на холоде держали, песни украинские заставляли петь", — заявил один из российских военных.

Другой признался, что ему за четыре месяца так и не привели врача, несмотря на проблемы с сердцем. Остальные бойцы поделились, что их били — но "это ерунда". Они признаются, что рады возращению домой и по пути к месту обмена "молились, чтобы ничего не сорвалось". Некоторые из ребят уже успели позвонить матерям и обрадовать.