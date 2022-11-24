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Опубликовано 24 ноября 2022, 18:13
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Освобождённые из плена российские военные рассказали о "любимых" пытках ВСУ

Освобождённые из плена российские военные рассказали о "любимых" пытках ВСУ

Сегодня прошёл очередной обмен военнопленными с украинской стороной, в ходе которого были освобождены 50 российских военных. Минобороны РФ поделилось видео, на котором вернувшиеся домой бойцы рассказали о пережитом. По их словам, солдаты ВСУ заставляли узников петь украинские песни и держали на холоде, а избиения были обычным делом.

Освобождённые российские военные рассказали, что пережили в плену. Видео © Telegram / Минобороны России

"Спасибо большое всем, кто работал над тем, чтобы нас освободили. Огромная благодарность, у меня слов нет никаких. Всё, что было, постараюсь забыть максимально. Было несладко... На улице, на холоде держали, песни украинские заставляли петь", заявил один из российских военных.

Другой признался, что ему за четыре месяца так и не привели врача, несмотря на проблемы с сердцем. Остальные бойцы поделились, что их били — но "это ерунда". Они признаются, что рады возращению домой и по пути к месту обмена "молились, чтобы ничего не сорвалось". Некоторые из ребят уже успели позвонить матерям и обрадовать.

Россия и Украина сегодня обменяются военнопленными по формуле "50 на 50"
Россия и Украина сегодня обменяются военнопленными по формуле "50 на 50"

Лайф писал, что сегодня между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого российская сторона вернула 50 бойцов. Помимо этого, ещё один обмен состоялся вчера, тогда освободили 35 солдат.

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Telegram / Минобороны России

Матвей Шандрыголов
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