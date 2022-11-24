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Опубликовано 24 ноября 2022, 14:38

Минобороны сообщило о втором за два дня обмене пленными с Украиной

МО РФ: Из украинского плена спасены 50 военных, которым грозила смертельная опасность

Ещё 50 российских военнопленных вернулись на родину с подконтрольной Киеву территории по итогам переговоров с Киевом, сообщили в Минобороны РФ.

"24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — уточнили в оборонном ведомстве.

Бойцов намерены доставить в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства. В МО отметили, что всем вызволенным из плена военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Россия и Украина сегодня обменяются военнопленными по формуле "50 на 50"
Россия и Украина сегодня обменяются военнопленными по формуле "50 на 50"

Это второй за два дня обмен пленными с Киевом. 23 ноября Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 35 военных РФ, которым грозила смертельная опасность.

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Андрей Бражников
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