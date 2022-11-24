Минобороны сообщило о втором за два дня обмене пленными с Украиной
МО РФ: Из украинского плена спасены 50 военных, которым грозила смертельная опасность
Ещё 50 российских военнопленных вернулись на родину с подконтрольной Киеву территории по итогам переговоров с Киевом, сообщили в Минобороны РФ.
"24 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — уточнили в оборонном ведомстве.
Бойцов намерены доставить в Москву самолётами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства. В МО отметили, что всем вызволенным из плена военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Это второй за два дня обмен пленными с Киевом. 23 ноября Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена вернулись 35 военных РФ, которым грозила смертельная опасность.
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