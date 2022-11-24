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Регион
Опубликовано 24 ноября 2022, 14:27
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Российские войска успешно продвигаются сразу в трёх направлениях

Пушилин: ВС РФ успешно продвигаются на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об успешном наступлении Вооружённых сил РФ сразу в трёх направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском.

"Продвижения по фронтам есть: на Авдеевском направлении, на Марьинском направлении и на Угледарском направлении", — указал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Вместе с тем он отметил, что ВСУ пока ещё находятся слишком близко к ряду городов ДНР и продолжают их обстрелы. Особенно часто украинские военные пытаются наносить удары по Донецку, Горловке и Ясиноватой. Пушилин добавил, что о снижении количества обстрелов, к сожалению, говорить не приходится.

Вооружённые силы России ведут активное наступление в ДНР
Вооружённые силы России ведут активное наступление в ДНР

А на прошлой неделе ВС РФ взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в Донецкой Народной Республике. Пушилин подтверждал тогда, что российские войска добились определённых успехов на Павловском и Угледарском направлениях.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Николь Вербер
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