Российские войска успешно продвигаются сразу в трёх направлениях
Пушилин: ВС РФ успешно продвигаются на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об успешном наступлении Вооружённых сил РФ сразу в трёх направлениях: Авдеевском, Марьинском и Угледарском.
"Продвижения по фронтам есть: на Авдеевском направлении, на Марьинском направлении и на Угледарском направлении", — указал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Вместе с тем он отметил, что ВСУ пока ещё находятся слишком близко к ряду городов ДНР и продолжают их обстрелы. Особенно часто украинские военные пытаются наносить удары по Донецку, Горловке и Ясиноватой. Пушилин добавил, что о снижении количества обстрелов, к сожалению, говорить не приходится.
А на прошлой неделе ВС РФ взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в Донецкой Народной Республике. Пушилин подтверждал тогда, что российские войска добились определённых успехов на Павловском и Угледарском направлениях.
ТАСС / Дмитрий Рогулин