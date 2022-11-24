Российские войска успешно продвигаются сразу в трёх направлениях

"Продвижения по фронтам есть: на Авдеевском направлении, на Марьинском направлении и на Угледарском направлении", — указал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Вместе с тем он отметил, что ВСУ пока ещё находятся слишком близко к ряду городов ДНР и продолжают их обстрелы. Особенно часто украинские военные пытаются наносить удары по Донецку, Горловке и Ясиноватой. Пушилин добавил, что о снижении количества обстрелов, к сожалению, говорить не приходится.