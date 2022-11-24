В Петербурге почти 100 пар заключили брак в зеркальную дату
Стало известно точное число молодожёнов, которые официально оформили отношения в прошедшую зеркальную дату. О нём газете "Петербургский дневник" поведали в Комитете по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
Выяснилось, что 22 ноября 2022 года поженились 97 пар, создав тем самым новые ячейки общества.
Ранее Лайф рассказывал о необычных именах, которые давали новорождённым москвичам в 2022 году. Среди них Лев Август, Филипп Эндрю, Даниэль Роберт, а также Ахиллес, Аполлон и Одиссей.
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LIFE / Кирилл Зыков