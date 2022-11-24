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24 ноября, 14:24

В Петербурге почти 100 пар заключили брак в зеркальную дату

Стало известно точное число молодожёнов, которые официально оформили отношения в прошедшую зеркальную дату. О нём газете "Петербургский дневник" поведали в Комитете по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Выяснилось, что 22 ноября 2022 года поженились 97 пар, создав тем самым новые ячейки общества.

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LIFE / Кирилл Зыков

Матвей Шандрыголов

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