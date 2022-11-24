Дмитрий Гоблин Пучков назвал Некоглая бестолковым ребёнком из-за "пародии" на российского солдата

Общество не оценило шутку Некоглая (Николая Лебедева) с видеопародией на российского солдата, а взрослые не объяснили ему в своё время, "что такое хорошо и что такое плохо". Так прокомментировал депортацию тиктокера в Молдавию переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с РИА ФАН.

"Это ребёнок, бестолковый ребёнок, решил пошутить. Взрослых не оказалось рядом, которые могли бы сказать: шутки дурацкие и шутить на подобные темы не надо. Вот такая печаль случилась с Некоглаем. Шутка его была расценена вовсе не так, как ему хотелось бы, он думал, что это смешно, а для подавляющего большинства граждан оказалось несмешно. Вот печально обернулось", — объяснил Пучков.