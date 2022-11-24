Дмитрий Гоблин Пучков назвал Некоглая бестолковым ребёнком из-за "пародии" на российского солдата
Общество не оценило шутку Некоглая (Николая Лебедева) с видеопародией на российского солдата, а взрослые не объяснили ему в своё время, "что такое хорошо и что такое плохо". Так прокомментировал депортацию тиктокера в Молдавию переводчик, блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с РИА ФАН.
"Это ребёнок, бестолковый ребёнок, решил пошутить. Взрослых не оказалось рядом, которые могли бы сказать: шутки дурацкие и шутить на подобные темы не надо. Вот такая печаль случилась с Некоглаем. Шутка его была расценена вовсе не так, как ему хотелось бы, он думал, что это смешно, а для подавляющего большинства граждан оказалось несмешно. Вот печально обернулось", — объяснил Пучков.
С точки зрения публициста, случай с Некоглаем — это история про безнадзорного ребёнка, который не понимает, что такое хорошо и что такое плохо.
Напомним, Некоглая задержали спустя сутки после "пародии" на российского солдата. Сотрудники правоохранительных органов застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у Некоглая не оказалось. Менеджер блогера заявил, что тот не пытался кого-либо оскорбить своей "пародией". Однако Пресненский суд Москвы вынес решение о депортации Лебедева из-за нарушения миграционного законодательства, а сегодня блогера выдворили в Молдавию.
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ТАСС / Валентин Егоршин