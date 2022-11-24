Россиянка оформила кредит на мать за пару минут до её смерти, но не учла одну вещь

Предприимчивая жительница Улан-Удэ оформила кредит на тяжелобольную мать за несколько минут до её смерти. Как сообщили в МВД по Республике Бурятия, девушка надеялась, что долг после смерти родственницы аннулируется.

На подозрительную схему обратили внимание сотрудники банка. Они позвонили в полицию и сообщили, что 22 ноября неизвестное лицо оформило кредит на 58-летнюю женщину, которая скончалась от тяжёлой болезни спустя пару минут после этого. Деньги по платёжу заёмщик внёс лишь один раз и не полностью.

"Полицейские приступили к оперативно-разыскным мероприятиям, в результате которых установили личность подозреваемой — 28-летней дочери умершей. Девушка за несколько минут до смерти матери взяла от её имени и без её ведома потребительский кредит на 180 тысяч рублей, воспользовавшись мобильным банковским приложением на планшете тяжелобольной женщины", — сообщили в МВД.

Половину от этой суммы она потратила на организацию похорон, а остальное — на собственные нужды. Девушка была убеждена в том, что со смертью родственницы будет аннулирован и кредит. Теперь неосведомлённой гражданке грозит уголовка по статье о мошенничестве.