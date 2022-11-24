В России предложили обязать продавцов указывать динамику цен на товары перед скидками

В Законодательном собрании Челябинской области предложили обязать коммерсантов указывать цены на товары до применения скидок, пишет ЕАН. С такой инициативой выступил председатель фракции ЛДПР в органе власти Алексей Беседин. Парламентарий указал на неосведомлённость многих россиян, которые в лихорадке скупают товары в "чёрную пятницу", поддаваясь уловкам маркетологов.

"Давайте честно: все следят за ценой крупной вещи, которая реально необходима? Все знают, сколько телевизор или утюг стоил до распродажи? Или мы так истово верим в то, что на товар действительно скидки? Плюсом к этому люди набирают не всегда необходимую мелочёвку: игрушки детям, косметику, что-то для дома. В итоге выходит внушительная сумма. Зачастую цены снижают на абсолютно ненужные товары, но это не мешает россиянам скупать их в скидочной лихорадке", — посетовал Беседин.

Чтобы разоблачить ушлых продавцов, планируется обязать их указывать динамику цен на товары за последние три месяца. Если же продукт стоит на витрине недавно, то это также должно быть указано, считают в партии.