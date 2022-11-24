Путин выступил за создание независимой системы международных платежей
Независимая от вмешательства иных стран система международных платежей может быть создана на базе технологий цифровых валют. Об этом в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" заявил президент России Владимир Путин.
"На базе технологий цифровых валют и распределённых реестров можно создать новую систему международных платежей, причём гораздо более удобную, но при этом полностью безопасную для участников и, что важно, независимую от банков и вмешательства третьих стран", — заявил глава государства.
По мнению главы государства, нынешняя система международных платежей находится в руках у узкого круга стран и организаций, контролирующих её и регулярно осуществляющих атаки на Россию по этой линии. Путин уверен, что новая система платежей может получить развитие, так как "диктат монополистов никому не нравится".
Ранее президент России Владимир Путин поручил начать внедрение технологий искусственного интеллекта во все отрасли в текущем десятилетии.
LIFE / Павел Баранов