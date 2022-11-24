Путин выступил за создание независимой системы международных платежей

Независимая от вмешательства иных стран система международных платежей может быть создана на базе технологий цифровых валют. Об этом в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" заявил президент России Владимир Путин.

"На базе технологий цифровых валют и распределённых реестров можно создать новую систему международных платежей, причём гораздо более удобную, но при этом полностью безопасную для участников и, что важно, независимую от банков и вмешательства третьих стран", — заявил глава государства.

По мнению главы государства, нынешняя система международных платежей находится в руках у узкого круга стран и организаций, контролирующих её и регулярно осуществляющих атаки на Россию по этой линии. Путин уверен, что новая система платежей может получить развитие, так как "диктат монополистов никому не нравится".