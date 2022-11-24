Путин пообещал льготы бизнесу, внедряющему российские IT-решения
Путин: Бизнес с 2023 года получит налоговые льготы при внедрении отечественных IT-решений
Уже в следующем году бизнесмены, которые будут покупать и внедрять отечественные IT-решения, могут воспользоваться налоговыми льготами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).
"Внедрение инноваций не должно нести больших издержек для бизнеса. Для этого начиная с 1 января 2023 года при покупке и внедрении именно отечественных решений, в том числе в сфере искусственного интеллекта, бизнес может воспользоваться налоговыми льготами и направить дополнительные средства на технологическое обновление", — сообщил российский лидер.
Ранее Лайф рассказывал, что Минцифры сейчас работает над программой по возвращению в Россию уехавших специалистов в области IT. Вопрос "экономических условий" в этой ситуации не стоит, просто покинувшие родину айтишники, со слов министра Максута Шадаева, должны понимать, что в России "им нечего бояться".
LIFE / Павел Баранов