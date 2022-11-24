Министр обороны Турции позвонил Шойгу для обсуждения двух тем
Сергей Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром зерновую сделку и Сирию
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром для обсуждения двух тем. О них сообщили в российском военном ведомстве.
"По инициативе турецкой стороны 24 ноября 2022 года проведены телефонные переговоры Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", — говорится в сообщении.
В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на севере Сирии, где Турция провела авианалёты. Также министры обговорили детали продления Черноморской инициативы по вывозу зерна и другой сельхозпродукции из украинских портов, уточнили в Минобороны РФ.
Как уже рассказывал Лайф, в последние дни Турция наносит удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК. Под огонь попал приграничный город Кобани в САР. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган даже сообщил о готовности встретиться с президентом САР Башаром Асадом при возникновении "благоприятных условий".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ