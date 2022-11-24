Министр обороны Турции позвонил Шойгу для обсуждения двух тем

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром для обсуждения двух тем. О них сообщили в российском военном ведомстве.

"По инициативе турецкой стороны 24 ноября 2022 года проведены телефонные переговоры Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", — говорится в сообщении.