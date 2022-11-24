Не менее 25 стран поставляют Киеву оружие, заявили в СК

Следственный комитет России (СК РФ) установил, что поставки различных типов вооружения на Украину ведутся из не менее чем 25 стран мира. Об этом по итогам оперативного совещания в Херсонской области заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"В ходе следствия продолжается фиксация фактов поставок Украине вооружения странами Запада. В указанном процессе задействовано не менее 25 государств, из них 21 — члены НАТО", — заявил Бастрыкин, которого цитирует пресс-служба СК РФ.

Кроме того, по его словам, правоохранители продолжают расследовать факты передачи ВСУ координат различных объектов гражданской инфраструктуры.