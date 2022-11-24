Не менее 25 стран поставляют Киеву оружие, заявили в СК
Глава СК Бастрыкин: Не менее 25 стран мира поставляют вооружение на Украину
Следственный комитет России (СК РФ) установил, что поставки различных типов вооружения на Украину ведутся из не менее чем 25 стран мира. Об этом по итогам оперативного совещания в Херсонской области заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.
"В ходе следствия продолжается фиксация фактов поставок Украине вооружения странами Запада. В указанном процессе задействовано не менее 25 государств, из них 21 — члены НАТО", — заявил Бастрыкин, которого цитирует пресс-служба СК РФ.
Кроме того, по его словам, правоохранители продолжают расследовать факты передачи ВСУ координат различных объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее в ведомстве установили, что на стороне Киева в боевых действиях принимают участие иностранные наёмники из более чем 50 стран, часть из которых поступила на службу ещё восемь лет назад.
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