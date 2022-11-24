Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 12:54

Врач объяснила, почему популярные на Западе "уколы стройности" неэффективны

Диетолог Макиша заявила о низкой эффективности популярных у звёзд "уколов стройности"

У американских звёзд вроде Ким Кардашьян или миллиардера Илона Маска в обиход вошли так называемые уколы стройности — препараты для диабетиков, способные снижать аппетит. Врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Макиша рассказала "Вечерней Москве" о том, что может скрываться за таким способом похудения. По её словам, разрекламированное средство является аналогом гормона, выделяемого пищеварительной системой человека.

"Его эффектом является подавление аппетита и замедление эвакуации пищи из желудка. Еда медленнее переваривается и выводится из организма, поэтому у человека дольше сохраняется чувство сытости", — объяснила специалист.

Макиша добавила, что он используется диабетиками для регулирования процесса выработки глюкозы в крови. При этом каких-то негативных побочных эффектов у него пока замечено не было, однако в долгосрочной перспективе всё не так радужно.

"Любое дополнительное введение гормонов, пусть даже пищеварительной системы, может привести к снижению их самостоятельной выработки организмом человека. Поэтому отмена препарата может привести к усилению аппетита", — рассказала диетолог.

По её словам, препарат лишь подавляет тягу к еде, не помогая питаться правильно. Следовательно, после прекращения его приёма все лишние килограммы вернутся обратно. Также, по словам Макиши, эффект от инъекций непродолжительный, так как организм быстро к нему приспосабливается. Так, около 30% прошедших курс не почувствовали должного эффекта.

Диетолог рассказала, как наладить аппетит при стрессе

Диетолог рассказала, как наладить аппетит при стрессе

Лайф писал о болезнях, симптомом которых может быть плохой аппетит. По словам эндокринолога Фатимы Кульчиевой, среди таких проблемы с печенью, почками и щитовидной железой.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров