Врач объяснила, почему популярные на Западе "уколы стройности" неэффективны

У американских звёзд вроде Ким Кардашьян или миллиардера Илона Маска в обиход вошли так называемые уколы стройности — препараты для диабетиков, способные снижать аппетит. Врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Макиша рассказала "Вечерней Москве" о том, что может скрываться за таким способом похудения. По её словам, разрекламированное средство является аналогом гормона, выделяемого пищеварительной системой человека.

"Его эффектом является подавление аппетита и замедление эвакуации пищи из желудка. Еда медленнее переваривается и выводится из организма, поэтому у человека дольше сохраняется чувство сытости", — объяснила специалист.

Макиша добавила, что он используется диабетиками для регулирования процесса выработки глюкозы в крови. При этом каких-то негативных побочных эффектов у него пока замечено не было, однако в долгосрочной перспективе всё не так радужно.

"Любое дополнительное введение гормонов, пусть даже пищеварительной системы, может привести к снижению их самостоятельной выработки организмом человека. Поэтому отмена препарата может привести к усилению аппетита", — рассказала диетолог.

По её словам, препарат лишь подавляет тягу к еде, не помогая питаться правильно. Следовательно, после прекращения его приёма все лишние килограммы вернутся обратно. Также, по словам Макиши, эффект от инъекций непродолжительный, так как организм быстро к нему приспосабливается. Так, около 30% прошедших курс не почувствовали должного эффекта.