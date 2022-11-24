Эндокринолог объяснила, почему при отсутствии аппетита нужно срочно проверить щитовидку

Отсутствие аппетита или беспочвенное снижение веса могут быть симптомами целого ряда неприятных заболеваний. Об этом Лайфу рассказала врач-эндокринолог клиники "Медси" в Южном Бутово Фатима Кульчиева. Среди естественных причин она выделила большую загруженность делами или моральными и физическими нагрузками.

"Также можно отнести изменение и снижение аппетита у женщин в предменструальный период и период менструаций. Очень часто снижение аппетита связано с различными психологическими и психическими нарушениями. Депрессии, различные тревожные расстройства, начинающиеся психические заболевания способны сильно изменить аппетит", — добавила врач.

В последнем случае обязательно требуется наблюдение у психиатра, а иногда даже медикаментозное лечение. Также плохой аппетит может возникнуть из-за интоксикационного синдрома вследствие инфекционных заболеваний. Например, при ОРВИ, когда организм борется с недугом, в кровь выбрасывают продукты распада возбудителей болезни, что вызывает изменение кислотно-щелочного состояния крови и является причиной тошноты и снижения аппетита.

Помимо этого, Кульчиева предупредила о возможных заболеваниях печени и почек, при которых нарушается их функциональная активность, наблюдается расстройство важных биохимических реакций, сбой обмена веществ, а также электролитные сдвиги в крови. То же касается и заболеваний ЖКТ, когда, например, при гастрите раздражается слизистая оболочка желудка.

Последняя возможная причина плохого аппетита может скрываться в гормональных заболеваниях. В пример эндокринолог привела проблемы с щитовидной железой, которая при повышении или снижении своей функции из-за переизбытка или дефицита гормонов способна запускать ряд биохимических реакций, сопровождающихся кишечными, нервными расстройства и снижением аппетита. Такие состояния характеризуются резким изменяем артериального давления и снижением веса.

Врач предупредила, что если проблемы с плохим аппетитом не решаются самостоятельно и длятся долго, то обязательно нужно посетить специалиста вроде терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога или невролога.