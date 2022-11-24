Госдума приняла в III чтении закон о борьбе с иностранным вмешательством

Госдума на заседании 24 ноября одобрила в третьем, заключительном чтении законопроект о противодействии иностранному вмешательству. Документ принят в развитие законодательства об иностранных агентах.

Законом в том числе приравнивается к причиняющей вред здоровью и развитию детей информационная продукция, созданная иноагентом для несовершеннолетних. Также документ предусматривает запрет на проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти. Исключением являются публичные богослужения и другие религиозные обряды и церемонии, если это обусловлено историческими, культурными и иными объективными особенностями субъекта РФ.