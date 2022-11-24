Франция не выдала визы представителям РФ для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО
Франция не выдала визы представителям России, которые должны были принять участие в мероприятии по линии ЮНЕСКО. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, говорить о свободе выражения мнения в стенах международной организации, которая базируется в Париже, при условии отсутствия специалистов, экспертов ровно по причине невозможности получения виз из-за позиции несколько странновато, если не сказать абсурдно", — заявила Захарова.
Речь идёт о 33-й сессии межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, которая проходит в Париже.
Ранее Лайф сообщал, что Польша отказалась пустить делегацию России на 29-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое должно состояться 1–2 декабря в городе Лодзь. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на представителя польского МИД Лукаша Ясину.
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