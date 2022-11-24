Франция не выдала визы представителям РФ для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО

Франция не выдала визы представителям России, которые должны были принять участие в мероприятии по линии ЮНЕСКО. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, говорить о свободе выражения мнения в стенах международной организации, которая базируется в Париже, при условии отсутствия специалистов, экспертов ровно по причине невозможности получения виз из-за позиции несколько странновато, если не сказать абсурдно", — заявила Захарова.

Речь идёт о 33-й сессии межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, которая проходит в Париже.