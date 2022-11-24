Стоматолог назвала 3 веские причины поставить брекеты в зрелом возрасте

Стоит ли ставить брекеты в зрелом возрасте? Стоматолог-терапевт клиники "Медси" на Ленинском проспекте Кристина Мнацаканян в беседе с Лайфом развеяла все сомнения и рассказала, почему это не только можно, но и нужно делать.

"Причины можно разделить на несколько групп. Первая группа — это функциональная, соответственно, при неправильном соотношении верхней челюсти по отношению к нижней", — объяснила врач.

При аномалии положения зубов и патологии прикуса происходит перегрузка зубочелюстной системы: одни поверхности зубов перегружаются, а другие абсолютно не участвуют в процессе и акте жевания. Как следствие, перегружается височно-нижнечелюстной сустав, и с возрастом у человека увеличивается риск проблем с суставами, артрозов, стираемости суставных дисков, указала Мнацаканян.

"Следующая причина — это ухудшение качества гигиены, потому что при патологии прикуса у человека усложняется поддержание хорошего уровня гигиены", — объяснила стоматолог.

Между зубами появляются труднодоступные участки, которые невозможно полноценно вычищать от остатков пищи и налёта, где в результате разрушается ткань. Причём в дальнейшем это крайне сложно устранить и лечить терапевтически из-за усложнённого доступа. И третья причина, согласно клиническим наблюдениям, у людей с отсутствием патологии прикуса и аномалии положения зубов социализация гораздо выше.

"Банально красивая и здоровая улыбка — это всегда эстетично и настраивает собеседника на более позитивный лад", — заключила собеседница Лайфа.