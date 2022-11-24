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Опубликовано 24 ноября 2022, 10:14

Ирина Апексимова и Народный фронт открыли сбор для батальона имени Архангела Михаила

Общероссийский народный фронт и заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова в рамках проекта "Всё для победы!" открывают сбор в поддержку 1539-го батальона имени Архангела Михаила Народной милиции ДНР. Об этом актриса рассказала в видеообращении, опубликованном на сайте ОНФ.

Заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова сообщила об открытии сбора военной помощи для бойцов донецкого батальона. Видео © Telegram / Народный фронт

"Мы начинаем сбор для защитников Донецкой Народной Республики. 1539-й батальон имени Архангела Михаила НМ ДНР нуждается в квадрокоптерах, касках, средствах связи, бронежилетах", — говорит на кадрах Апексимова, которая является куратором сбора. А в пресс-службе фонда добавили, что бойцам также нужны тепловизионные прицелы и монокуляры, снаряжение и тактические аптечки.

Бойцам в Донбассе доставили груз военной помощи со сбора Дениса Майданова
Бойцам в Донбассе доставили груз военной помощи со сбора Дениса Майданова

Ранее крупную партию гуманитарной помощи направили бойцам и мирным жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей сотрудники центра "Наследие". В состав груза вошли медикаменты, продукты, квадрокоптеры и другие необходимые предметы.

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Артистка Ирина Апексимова / Скриншот

Ирина Фальке
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