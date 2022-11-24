Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 10:09

Врач раскрыла причины вечно усталого взгляда, как у Бритни Спирс

Врач Малышева: Особенности лица и проблемы со здоровьем — причины хронически усталого взгляда

<p>Американская певица Бритни Спирс. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears</p>

Американская певица Бритни Спирс. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears

Некоторые из нас зачастую сталкиваются с такой проблемой, как тёмные круги под глазами. В последнее время этот неприятный недуг ярко наблюдается у всем известной американской поп-певицы Бритни Спирс, которую по праву можно считать обладательницей уставшего взгляда. Что является причиной этой проблемы, в беседе с Лайфом рассказала дерматокосметолог Татьяна Малышева.

image

Тёмные круги под глазами придают лицу нездоровый, осунувшийся, измождённый вид, визуально делают человека старше и непривлекательнее.

Фото © unsplash

"Бритни Спирс лежала в психиатрической клинике и не раз находилась на грани нервного срыва. При стрессе в организме вырабатывается такой гормон, как кортизол, который не только приводит к общему снижению иммунитета, но и негативно сказывается на коже. Звезда не скрывает проблемы со здоровьем, а мы наблюдаем возникновение тёмных кругов", — указала врач.

Тёмные круги под глазами придают лицу нездоровый, осунувшийся, измождённый вид, визуально делают человека старше и непривлекательнее, продолжила Малышева. Причиной тому служат особенности строения лица: в параорбитальной области эпидермис состоит из меньшего количества рядов клеток — здесь тоньше роговой слой и совсем отсутствует зернистый. Помимо тёмных кругов, на данном участке могут появляться также и морщинки.

image

В параорбитальной области тоньше роговой слой и совсем отсутствует зернистый. Помимо тёмных кругов, на данном участке могут появляться также и морщинки.

Фото © shutterstock

Как рассказала собеседница Лайфа, наиболее распространённой причиной появления тёмных кругов под глазами являются переутомление и хроническое недосыпание. Недостаток сна придаёт коже бледность, тусклый цвет, отчего сосуды становятся более видимыми, а под глазами залегают фиолетовые тени, резюмировала доктор.

12 секретов безупречного макияжа, которые знают звёздные визажисты, но никогда не делятся

12 секретов безупречного макияжа, которые знают звёздные визажисты, но никогда не делятся

Ранее Лайф писал, что россиянкам раскрыли три бьюти-процедуры, которые нужно успеть сделать до 35 лет. Эксперты предупредили, что инъекции ботулотоксина показаны женщинам, чья мимика ярко выражена, поэтому не стоит бояться этой процедуры в раннем возрасте.

Ольга Годуненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров