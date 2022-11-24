Врач раскрыла причины вечно усталого взгляда, как у Бритни Спирс
Врач Малышева: Особенности лица и проблемы со здоровьем — причины хронически усталого взгляда
Американская певица Бритни Спирс. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / britneyspears
Некоторые из нас зачастую сталкиваются с такой проблемой, как тёмные круги под глазами. В последнее время этот неприятный недуг ярко наблюдается у всем известной американской поп-певицы Бритни Спирс, которую по праву можно считать обладательницей уставшего взгляда. Что является причиной этой проблемы, в беседе с Лайфом рассказала дерматокосметолог Татьяна Малышева.
Тёмные круги под глазами придают лицу нездоровый, осунувшийся, измождённый вид, визуально делают человека старше и непривлекательнее.
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"Бритни Спирс лежала в психиатрической клинике и не раз находилась на грани нервного срыва. При стрессе в организме вырабатывается такой гормон, как кортизол, который не только приводит к общему снижению иммунитета, но и негативно сказывается на коже. Звезда не скрывает проблемы со здоровьем, а мы наблюдаем возникновение тёмных кругов", — указала врач.
Тёмные круги под глазами придают лицу нездоровый, осунувшийся, измождённый вид, визуально делают человека старше и непривлекательнее, продолжила Малышева. Причиной тому служат особенности строения лица: в параорбитальной области эпидермис состоит из меньшего количества рядов клеток — здесь тоньше роговой слой и совсем отсутствует зернистый. Помимо тёмных кругов, на данном участке могут появляться также и морщинки.
В параорбитальной области тоньше роговой слой и совсем отсутствует зернистый. Помимо тёмных кругов, на данном участке могут появляться также и морщинки.
Фото © shutterstock
Как рассказала собеседница Лайфа, наиболее распространённой причиной появления тёмных кругов под глазами являются переутомление и хроническое недосыпание. Недостаток сна придаёт коже бледность, тусклый цвет, отчего сосуды становятся более видимыми, а под глазами залегают фиолетовые тени, резюмировала доктор.
Ранее Лайф писал, что россиянкам раскрыли три бьюти-процедуры, которые нужно успеть сделать до 35 лет. Эксперты предупредили, что инъекции ботулотоксина показаны женщинам, чья мимика ярко выражена, поэтому не стоит бояться этой процедуры в раннем возрасте.
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