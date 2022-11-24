Чтобы даже пуля не пролетела: Глава "Росатома" назвал ключевые параметры зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Зона безопасности вокруг Запорожской АЭС нужна, её параметры понятны: ни одна пуля, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к станции. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв.

Глава "Росатома" Алексей Лихачёв прокомментировал важность создания зоны безопасности и объяснил позицию России в этом вопросе. Видео © LIFE

"Мы в неё верим, она нам нужна. Параметры её понятны, разговор об этом с руководителем МАГАТЭ [Рафаэлем] Гросси был. Ещё раз хочу провозгласить принцип. Ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к территории станции", — сказал он в ответ на вопрос о необходимости такой зоны.

Лихачёв также выразил сомнение, что Украина сама готова принять решение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС. По словам главы "Росатома", для этого нужна воля политических наставников Киева.