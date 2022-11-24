"У меня статус свидетеля": Караулов удивился объявлению в розыск и объяснил нахождение в Дубае

Объявленный в розыск журналист Андрей Караулов заявил, что только сейчас узнал о своём новом "назначении". В беседе с Лайфом он крайне удивился и рассказал, что всё ещё находится в Эмиратах и пока не может вернуться.

"Теперь знаю [об объявлении в розыск]. Я только включил телефон. Я не очень понимаю, что меня искать-то. <...> У меня статус свидетеля. Или я уже подозреваемый?! Может, вы мне скажете?" — удивился собеседник Лайфа.