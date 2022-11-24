"У меня статус свидетеля": Караулов удивился объявлению в розыск и объяснил нахождение в Дубае
Объявленный в розыск Караулов объяснил Лайфу, почему пока не может вернуться из Дубая
Андрей Караулов. Обложка © ТАСС / Максим Шеметов
Объявленный в розыск журналист Андрей Караулов заявил, что только сейчас узнал о своём новом "назначении". В беседе с Лайфом он крайне удивился и рассказал, что всё ещё находится в Эмиратах и пока не может вернуться.
"Теперь знаю [об объявлении в розыск]. Я только включил телефон. Я не очень понимаю, что меня искать-то. <...> У меня статус свидетеля. Или я уже подозреваемый?! Может, вы мне скажете?" — удивился собеседник Лайфа.
Караулов в настоящее время находится в Дубае, где у него назначена операция и пройдёт уже буквально на днях. Он пояснил, что дело связано с интервью, которое было опубликовано в "Караулов LIFE". При этом журналист отметил, что дознаватель уже проводил обыск с собаками у него дома, прекрасно зная о его проблемах с сердцем и необходимости в лечении. На руках у правоохранителей были все медицинские документы, подписанные врачами.
Напомним, в конце сентября журналиста вызвали в правоохранительные органы для дачи показаний в рамках уголовного дела о клевете, но уже в начале октября он уехал из РФ в Дубай. 3 ноября Андрей Караулов сообщал, что в его доме проходит обыск. Адвокат разъяснил, что журналист проходит по делу о клевете в качестве свидетеля. А сегодня стало известно, что Караулов объявлен в федеральный розыск.