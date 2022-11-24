Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала направил в адрес главкома Валерия Залужного проект "Алгоритма действий должностных лиц, ответственных за организацию транспортировки и захоронения погибших военнослужащих". Об этом сообщает RT со ссылкой на полученный от источника документ Генштаба ВСУ.

По данным источника, "алгоритм" стал следствием больших потерь ВСУ. Из проекта, а также из сопроводительного письма к нему следует, что Сергею Шаптале приходится лично заниматься вопросами захоронения военнослужащих. При этом в письме подчёркивается, что "увеличивается число случаев вмешательства посторонних лиц (представителей общественных объединений и т.п.) в вопросы организации транспортировки тел погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины".

В алгоритме захоронения указан порядок действий командования в случае смерти военнослужащего — механизм информирования местных органов военного комплектования по месту призыва, а также Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ. Ориентировочная плановая стоимость одного комплекта предметов ритуальной принадлежности для захоронения военнослужащего ВСУ составляет 8,6 тысячи гривен (чуть больше 14 тысяч рублей по курсу на момент публикации).

При этом в случае отсутствия средств на захоронение и покупку ритуальных принадлежностей командиры военных частей могут направлять в похоронные агентства гарантийные письма, в которых обязуются позже возместить траты на погребение бойцов из бюджета воинской части.

Источник отмечает высокие потери в рядах ВСУ. По его словам, именно это обстоятельство продиктовало стремление военного руководства упорядочить процедуру армейских похорон.