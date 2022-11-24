Лайф узнал, доверяют ли россияне диагнозам, которые им ставят врачи

Большая часть жителей России не доверяют диагнозам, которые им ставят врачи, и стараются их перепроверять в Сети или же консультируются сразу у нескольких специалистов. Такие данные опроса компании "Про бренд" оказались в распоряжении Лайфа.

Согласно результатам исследования, 44% граждан проверяют диагноз и назначенные лекарства в Интернете, ещё 21% участников опроса предпочитает обследоваться у нескольких докторов и лишь после этого принимать решение о дальнейшем лечении. Полностью доверяют врачам только 18% респондентов, а 17% — лишь некоторым специалистам.

"Если есть альтернативные источники получения информации, человек будет ими пользоваться. Тем более когда это просто и доступно. Заходишь в Интернет, вбиваешь в поисковике запрос — не нужно никуда ехать, тратить время и силы. Полностью доверяют докторам скорее пациенты, которым за 50. Они следуют привычкам, которые были заложены несколько десятилетий назад. С каждым годом этот процент людей будет сокращаться", — прокомментировал результаты исследования кандидат социологических наук, владелец компании "Про бренд" Алексей Гвинтовкин.

Отметим, что опрос проводился в ноябре этого года в 42 регионах России. Участие в нём приняли 1220 человек в возрасте от 18 лет.