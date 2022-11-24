Удар по почкам: Перечислены случаи, когда бананы могут лишь навредить организму
Выяснилось, что ежедневное употребление бананов может навредить здоровью
Банан — универсальный и очень вкусный фрукт, который быстро утоляет голод и отлично подходит для готовки. Однако его частое употребление может нанести вред здоровью. Как пишет Onet.pl, высокая калорийность продукта обеспечена большим содержанием углеводов, что заставит чувство голода вернуться уже очень скоро.
При этом большое количество клетчатки, которая полезна в разумных дозах, может навредить кишечнику, вызвав вздутие и метеоризм.
Также бананы содержат много калия, что при частом употреблении вызовет его переизбыток в организме и даже может привести к болезням почек. Особенно это актуально для тех, кто уже имеет такие заболевания, или же тех, у кого и без того высокий уровень калия в организме. Помимо того, фрукт способен взаимодействовать с некоторыми лекарствами, способными повысить уровень вещества. В Гарвардской медицинской школе такими назвали ингибиторы АПФ и мочегонные средства вроде спиронолактона.
Лайф также писал и о положительной стороне бананов. Как рассказала диетолог Дарья Русакова, этот фрукт способен помочь укрепить нервную систему.
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Unsplash / Anastasia Eremina