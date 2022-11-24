Удар по почкам: Перечислены случаи, когда бананы могут лишь навредить организму

Банан — универсальный и очень вкусный фрукт, который быстро утоляет голод и отлично подходит для готовки. Однако его частое употребление может нанести вред здоровью. Как пишет Onet.pl , высокая калорийность продукта обеспечена большим содержанием углеводов, что заставит чувство голода вернуться уже очень скоро.

Также бананы содержат много калия, что при частом употреблении вызовет его переизбыток в организме и даже может привести к болезням почек. Особенно это актуально для тех, кто уже имеет такие заболевания, или же тех, у кого и без того высокий уровень калия в организме. Помимо того, фрукт способен взаимодействовать с некоторыми лекарствами, способными повысить уровень вещества. В Гарвардской медицинской школе такими назвали ингибиторы АПФ и мочегонные средства вроде спиронолактона.