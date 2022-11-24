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Регион
Опубликовано 24 ноября 2022, 10:21

Губернатор Воробьёв: Подмосковье поможет участникам СВО с реабилитацией

Московская область будет помогать участникам спецоперации из региона с реабилитацией, восстановлением здоровья и протезами. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время беседы с бойцами ВДВ в Одинцове, сообщает "360".

"Что касается реабилитации — подавайте заявки. Это я с командиром говорю. Мы их будем удовлетворять. И есть ещё такой немаловажный элемент дальнейшей работы — это помощь тем, кто нуждается в протезах", — заявил Воробьёв.

Глава региона также обратил внимание на то, что мобилизованные граждане проходят обязательную подготовку перед отправкой в зону спецоперации, обучаются стрельбе, инженерному делу и другим аспектам. На этом фоне власти региона продолжают доукомплектовывать призванных снаряжением, в том числе аптечками.

Воробьёв призвал командиров частей передавать актуальную информацию о всей необходимой помощи для бойцов.

Губернатор Подмосковья Воробьёв посетил участников СВО на реабилитации
Губернатор Подмосковья Воробьёв посетил участников СВО на реабилитации

Ранее стало известно, сколько призывников из Подмосковья получили отсрочку от службы. Отметим, что в 2022 году впервые под такую меру подпали работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющие высшее образование.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Артур Белкин
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