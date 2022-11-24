Губернатор Воробьёв: Подмосковье поможет участникам СВО с реабилитацией
Московская область будет помогать участникам спецоперации из региона с реабилитацией, восстановлением здоровья и протезами. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв во время беседы с бойцами ВДВ в Одинцове, сообщает "360".
"Что касается реабилитации — подавайте заявки. Это я с командиром говорю. Мы их будем удовлетворять. И есть ещё такой немаловажный элемент дальнейшей работы — это помощь тем, кто нуждается в протезах", — заявил Воробьёв.
Глава региона также обратил внимание на то, что мобилизованные граждане проходят обязательную подготовку перед отправкой в зону спецоперации, обучаются стрельбе, инженерному делу и другим аспектам. На этом фоне власти региона продолжают доукомплектовывать призванных снаряжением, в том числе аптечками.
Воробьёв призвал командиров частей передавать актуальную информацию о всей необходимой помощи для бойцов.
Ранее стало известно, сколько призывников из Подмосковья получили отсрочку от службы. Отметим, что в 2022 году впервые под такую меру подпали работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, имеющие высшее образование.
ТАСС / Михаил Климентьев