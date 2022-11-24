Больше половины стран ЕС раскритиковали идею потолка цен на газ из РФ
В Италии заявили, что 15 стран ЕС критически отнеслись к идее потолка цен на российский газ
15 стран – членов Евросоюза критически отнеслись к идее Еврокомиссии (ЕК) о введении потолка цен на российский природный газ. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.
"Только что завершилось совещание стран, критически настроенных в отношении предложения Еврокомиссии. Мы согласились не присоединяться к предложению, представленному ЕК", — заявил Фратин после прибытия на заседание Совета министров энергетики ЕС.
О каких государствах идёт речь, он не уточнил. По словам главы ведомства, сейчас странам необходимо оценить все проблемы, связанные с введением потолка цен, а также обсудить вопросы, касающиеся солидарности и прозрачности инициативы.
Как сообщало ранее издание Bloomberg, переговоры в ЕС об ограничении цен на российскую нефть зашли в тупик. Польша и страны Прибалтики не согласны с ограничением на уровне 65 долларов, тогда как ряд стран с развитой отраслью судоходства считает иначе.
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