Больше половины стран ЕС раскритиковали идею потолка цен на газ из РФ

15 стран – членов Евросоюза критически отнеслись к идее Еврокомиссии (ЕК) о введении потолка цен на российский природный газ. Об этом заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.

"Только что завершилось совещание стран, критически настроенных в отношении предложения Еврокомиссии. Мы согласились не присоединяться к предложению, представленному ЕК", — заявил Фратин после прибытия на заседание Совета министров энергетики ЕС.

О каких государствах идёт речь, он не уточнил. По словам главы ведомства, сейчас странам необходимо оценить все проблемы, связанные с введением потолка цен, а также обсудить вопросы, касающиеся солидарности и прозрачности инициативы.