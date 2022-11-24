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24 ноября, 10:32

Суд вынес братьям Магомедовым обвинительный приговор

Мещанский суд вынес обвинительный приговор братьям Магомедовым по делу группы "Сумма"

Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего совладельца компании Магомеда Магомедова. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. Суд счёл доказанным, что братья Магомедовы в составе организованной группы совершили хищение имущества путём обмана. Конкретные сроки будут названы сегодня, но позднее.

Зиявудин Магомедов во время вынесения обвинительного приговора. Видео © LIFE

"Они участвовали в организации преступлений путём совершения сделок, неоднократно и систематически совершали преступления в особо крупно размере согласованно с другими участниками преступного сообщества, нанося ущерб федеральному и региональному бюджетам", — зачитала обвинительную часть приговора судья.

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Ранее Лайф сообщал, что гособвинение попросило назначить 24 года колонии совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову по делу об организации преступного сообщества и хищении более 11 миллиардов рублей. Для его брата Магомеда Магомедова запросили 21 год.

Обложка ©

LIFE

Алексей Берковиц

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