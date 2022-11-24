В Bonduelle объяснили, почему компания не покинет российский рынок

Французская компания Bonduelle намерена продолжать работу в России, несмотря на все возникающие сложности, так как от этого зависят поставки её продукции в страны Центральной Азии. Об этом в эфире телеканала BFM Business заявил генеральный директор компании Гийом Деброс.

"Очевидно, что мы ежедневно следим за этой ситуацией, но у нас [в России] три завода, и мы решили остаться, потому что продовольствие так же, как и фармацевтика, является ключевым сектором. Мы не хотим кроме геополитического кризиса иметь ещё и продовольственный. Это наша ответственность. Эти заводы также позволяют нам обеспечивать все государства Центральной Азии, а это 90 миллионов человек", — отметил Деброс.

Он также заметил, что не считает неэтичным ведение бизнеса в России, ведь компания продолжает выполнять свою миссию, в том числе по отношению и к другим странам, несмотря на все сложности из-за санкций.