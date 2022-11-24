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24 ноября, 12:43

Лайф публикует момент падения параплана на Кубани, при котором погибли два человека

В распоряжении Лайфа оказались кадры с моментом падения параплана на автомобиль в городе Хадыженске в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека.

Лайф публикует момент падения параплана на Кубани, при котором погибли два человека. Видео © LIFE

На кадрах можно увидеть, как во время полёта пилот начинает терять высоту, сначала постепенно, затем достаточно резко, а позднее и вовсе падает на припаркованный автомобиль. Также можно услышать, как незадолго до падения перестаёт работать двигатель летательного аппарата.

Жительница Башкирии сломала позвоночник из-за падения параплана

Жительница Башкирии сломала позвоночник из-за падения параплана

Лайф сообщал, что два человека погибли в результате падения параплана с мотором на автомобиль. Жертвами стали пилот летательного аппарата и его пассажир.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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