В распоряжении Лайфа оказались кадры с моментом падения параплана на автомобиль в городе Хадыженске в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека.

Лайф публикует момент падения параплана на Кубани, при котором погибли два человека. Видео © LIFE

На кадрах можно увидеть, как во время полёта пилот начинает терять высоту, сначала постепенно, затем достаточно резко, а позднее и вовсе падает на припаркованный автомобиль. Также можно услышать, как незадолго до падения перестаёт работать двигатель летательного аппарата.