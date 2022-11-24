Пилот и пассажир разбились насмерть при падении параплана на машину на Кубани

Два человека погибли в результате падения параплана с мотором в городе Хадыженске на Кубани. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Место падения параплана на Кубани. Фото © LIFE

По его словам, по прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что параплан упал на легковой автомобиль. Обошлось без возгорания, но пилот и пассажир летательного аппарата погибли на месте. Как Лайфу сообщили очевидцы, всё произошло неожиданно — параплан парил в воздухе, однако в один момент резко наклонился и стремительно начал снижаться.