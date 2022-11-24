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24 ноября, 12:33

Пилот и пассажир разбились насмерть при падении параплана на машину на Кубани

Два человека погибли при падении параплана на автомобиль на Кубани

<p>Место падения параплана на Кубани. Фото © LIFE</p>

Место падения параплана на Кубани. Фото © LIFE

Два человека погибли в результате падения параплана с мотором в городе Хадыженске на Кубани. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Место падения параплана на Кубани. Фото © LIFE

Место падения параплана на Кубани. Фото © LIFE

По его словам, по прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что параплан упал на легковой автомобиль. Обошлось без возгорания, но пилот и пассажир летательного аппарата погибли на месте. Как Лайфу сообщили очевидцы, всё произошло неожиданно — параплан парил в воздухе, однако в один момент резко наклонился и стремительно начал снижаться.

Жительница Башкирии сломала позвоночник из-за падения параплана

Жительница Башкирии сломала позвоночник из-за падения параплана

Ранее Лайф писал, что россиянин Максим Кузин погиб в результате падения на скалистый участок с параплана в турецком курортном городе Мугла. Он поднялся на 1200-метровую взлётно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане.

Николь Вербер

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