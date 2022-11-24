Лободе грозит коллективный иск из-за отказа вернуть деньги за билеты на концерт в Иркутске

В Иркутске Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за концерта известной певицы Светланы Лободы, который несколько раз был отменён. Как Лайфу рассказала местная жительница Елена Осетрова, с 2020 года она не может ни попасть на шоу, ни вернуть стоимость билета.

Жительница Иркутска рассказала про ситуацию с билетами на концерт Лободы. Видео © LIFE

Всё началось ещё в феврале 2020 года, когда Елена купила билеты на концерт "суперзвезды". Он должен был состояться в июне того года, однако был отменён из-за пандемии коронавируса. Позже выступление артистки перенесли на апрель 2021-го, однако и оно отменилось вместе с возможностью сдать билеты согласно изменениям в законодательстве РФ. Затем мероприятие перенесли на июнь 2022 года и снова отменили. Однако на этот раз вместе с официальным письмом пришла форма на возврат денег за билеты. Девушка отправила заявку, однако ответ до сих пор не получила.

Организатор концерта объясняет заминку тем, что у него слишком много заявок. В настоящее время Роспотребнадзор ищет всех, кто невольно стал участником этой неприятной ситуации и не может вернуть деньги за несостоявшееся мероприятие. Они могут обратиться за помощью и присоединиться к коллективному иску.